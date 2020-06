Suspenden a un oficial del sur de la Florida por atacar a los manifestantes en una protesta pacífica del caso George Floyd

Lo que comenzó como una protesta pacífica en Fort Lauderdale, al norte de Miami, el domingo por la tarde, se transformó lentamente en un tenso enfrentamiento entre la policía y los manifestantes, lo que provocó que el condado de Broward emitiera el estado de emergencia.

Cientos de manifestantes se reunieron en el Parque Huzienga de Fort Lauderdale alrededor de las 3pm, y marcharon pacíficamente por toda la ciudad, con carteles y cánticos.

Las tensiones aumentaron cuando la policía comenzó a lanzar gases lacrimógenos contra las multitudes. Luego se vio a los manifestantes arrojando piedras y botellas a los oficiales.

Te puede interesar: Saquean un centro comercial en Miami durante una violenta protesta por la muerte de George Floyd

El caos se trasladó a Las Olas, donde los manifestantes rompieron las ventanas de varios negocios.

El alcalde de Fort Lauderdale, Dean Trantalis, dijo que la cadena de eventos que causaron el enfrentamiento entre la policía y los manifestantes fue instigada por “agitadores” que no estaban involucrados en la protesta original.

“Sabían que algo iba a suceder. Lo sabían porque iban a provocarlos”, señaló el alcalde.

Sin embargo, ha circulado un video de un oficial de Fort Lauderdale empujando a un manifestante momentos antes de que las cosas empeoraran.

Te puede interesar: La policía de Miami alerta que la mayoría de los detenidos en las protestas no viven en la ciudad

En el video se va al oficial gritando y acercándose a los manifestantes, ordenándoles que regresaran. Los manifestantes rodean al oficial y se arrodillan con las manos en alto, antes de que el oficial empujara al suelo a una mujer arrodillada.

Trantalis dijo que el oficial en el video fue suspendido y que se realizará una investigación completa.

Te puede interesar: Manifestantes montan una cadena humana frente a farmacia CVS en Miami para evitar nuevos saqueos

La agitación provocó que los funcionarios de Fort Lauderdale emitieran un estado de emergencia y el toque de queda a partir de las 9pm en toda la ciudad, que estará vigente en los próximos tres días.

BREAKING: #Broward Mayor @HolnessD9 says Broward County has set a countywide curfew beginning tonight at 9PM. #Broward under a local State of Emergency.

— Broward County Commission (@browardinfo) June 1, 2020