Estrella de la WWE muestra cómo se abrió la cabeza durante una pelea 

La estrella de la WWE, Kairi Sane, tuvo un corte de tres pulgadas en la parte superior de la frente después de sufrir un horrible golpe en Monday Night RAW.

La superestrella japonesa estaba peleando con Nia Jax cuando fue arrojada hacia unas escaleras de acero.

Se entiende que la pelea, que fue pregrabada debido a la pandemia de coronavirus, tuvo que ser detenida cuando ocurrió el golpe.

Sane publicó una imagen de la horrible lesión en Twitter después de la pelea, que luego perdió.

“Eres fuerte. He perdido contra ti muchas veces. Soy pequeña y puedes pensar que soy débil. Sin embargo, no puedes vencer mi corazón. Volveré a subir de nuevo. #WWERaw”.

You are strong. I have lost to you many times. I am small and you may think I’m weak.

However, you can never beat my heart. I will get back up again. #WWERaw pic.twitter.com/leXMwuiifO

— KAIRI SANE (@KairiSaneWWE) June 2, 2020