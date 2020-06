Gobernadora de Puerto Rico insiste que nuevo Código Civil no vulnera derechos adquiridos

Wanda Vázquez asegura que la oposición que se registra sobre la nueva regulación surge de la desinformación

PUERTO RICO – A pocas horas de haber firmado el nuevo Código Civil, la gobernadora Wanda Vázquez insistió en que la oposición que se registra sobre la nueva regulación de las relaciones entre las personas en la Isla surge de la desinformación.

Por ello, cuando se le preguntó de un movimiento para crear un segundo “verano combatiente”, como el que se formó el pasado año y culminó con la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, Vázquez pidió a los ciudadanos que “no se dejen engañar”.

En una entrevista radial (LA X – 100.7 FM), la primera ejecutiva planteó que “hago un llamado a todos ellos (los manifestantes): no se deje a inducir a error, no se deje engañar. El pueblo de Puerto Rico es un pueblo de ley y orden. La información que ha salido del Código Civil de estos grupos (opositores) no es correcta. Escuchen a las personas que conocen. Aquí no se ha vulnerado ningún derecho. Al contrario, se les ha reconocido y se les ha garantizado ese derecho. No se dejen engañar ni inducir para hacer este tipo de actividades que desestabilizan el país, que los ponen en riesgo de contagio del COVID, que todavía lo tenemos como una amenaza latente. Así que vamos a echar hacia adelante a nuestro Puerto Rico, vamos a impulsar la economía, vamos a trabajar por la educación, vamos a concentrarnos en las cosas buenas para Puerto Rico y no negativas, que nos vemos ante el mundo como unas personas que no podemos lograr una estabilidad, que ya tenemos”.

Vázquez, quien es abogada, insistió en que el Código Civil no vulnera derechos adquiridos y que promueve el bienestar común.

Reconoció que, tal vez, se pueda pensar que algunos de los más de 1,800 artículos requieran alguna enmienda. Sin embargo, pidió ver el conjunto.

“Por un artículo, yo no puedo parar 1,820 artículos que eran necesarios y tantas cosas buenas que tiene”, destacó, al reiterar que el viejo Código Civil data de hace 90 años y ha sufrido muchas enmiendas.

En otra entrevista (Noticentro 4 – Wapa TV), la gobernadora solicitó a las personas que vean la nueva regulación sin apasionamiento.

“Hay que analizarlo con detenimiento, desapasionadamente, para que podamos ver que es un Código de avanzada, que protege a nuestros ciudadanos”, manifestó.

Para sostener sus argumentos, Vázquez pidió que vieran los comentarios que publicó la activista Ada Conde en sus redes sociales. Esto se debe a que las mayores críticas en su contra provienen de la comunidad Lgbttiq+.

Conde lo que hizo fue republicar unas gráficas publicadas por Vázquez que indican que el Código no vulnera los derechos de la comunidad homosexual en la Isla.

De paso, exigió a los grupos homosexuales que le detallen los artículos que ellos aluden a que les quita derechos obtenidos.

“Dígame específicamente en qué artículo, en qué sección se vulnera los derechos de alguna de la comunidad o de cualquier ciudadano, porque yo lo tengo que ver en conjunto”, dijo.

Por otro lado, Vázquez informó que no extenderá la fecha en que el Código Civil entrará en vigor, que es de 180 días. El Colegio de Abogados pidió que se extendiera a un año o lo que representa 365 días.

“Si lo examinan con detenimiento, los nuevos artículos que se han añadido, en su inmensa mayoría ya son procedimientos que se están haciendo, porque son decisiones del Tribunal Supremo o del tribunal de los Estados Unidos. Así que es cuestión de atemperarlo y de renovar esas doctrinas y que nosotros nos preparemos. Yo creo que en 180 días cualquier abogado se puede preparar para implantar ese nuevo Código, porque en Puerto Rico llevamos 90 años esperando por un Código Civil. Así que yo creo podemos hacer un esfuerzo y prepararnos”, sentenció.