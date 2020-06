“Juan Carlos Osorio no es buen entrenador”: Hugo Sánchez reventó con todo al extécnico de la Selección Mexicana

'Hugol' no se quedó callado luego de que Osorio culpó a los jugadores del Tri por la eliminación en Rusia 2018

Las palabras de Juan Carlos Osorio sobre los futbolistas de la Selección Mexicana que enfrentaron a Brasil en el Mundial de Rusia 2018, en las que mencionó que no estaban preparados para aquel partido, no cayeron muy bien en el ánimo de uno de sus principales detractores: Hugo Sánchez, quien expresó su inconformidad con lo dicho por el ex entrenador del Tricolor y criticó su trabajo, apuntando que no tuvo una empatía con sus jugadores.

“Yo creo que Osorio no se preparó porque no pudo transmitir la idea futbolística, si no transmites la idea futbolística que tienes como entrenador es que no tienes liderazgo, y si no tienes liderazgo, esos sermones que hacía (que para mi era como un sacerdote que estaba dando una charla) no me gustaban. Nos quería convencer y a los que tenía que convencer era a los jugadores y tristemente no los convenció porque los jugadores no sabían, ni tenían idea de cómo salir a jugar un partido”, explicó Hugo Sánchez en el programa Futbol Picante de ESPN.

El ex futbolista del Real Madrid hizo hincapié en que México tuvo fortuna en la fase de grupos, y que además se le ganó a Alemania gracias a los futbolistas, y no al entrenador.

“Contra Alemania, que fue un triunfo circunstancial, porque no era la Alemania potente de siempre, le jugó muy bien por esa capacidad e ilusión que tenían cada uno de los jugadores, por la calidad y por el talento“, apuntó ‘Hugol a partir del minuto 6:45 del show.

De igual forma, Sánchez apuntó que Osorio no tuvo liderazgo y cuestionó su capacidad como técnico.

“Él no supo transmitir con 30 o 40 años de preparación para jugar contra grandes equipos, porque no es líder, no es buen entrenador porque no convenció a sus jugadores. Los futbolistas no sabían a qué jugar” concluyó el ahora analista deportivo.

La Selección Mexicana quedó eliminada de Rusia 2018 tras perder 2-0 ante Brasil en octavos de final, perdiendo la ilusión del quinto partido.