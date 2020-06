Jubilados del Seguro Social recibirían ayuda económica propuesta por demócratas

Este grupo obtendría mínimo $1,200 dólares de estímulo

El Senado mantiene abierta la discusión sobre un segundo paquete de ayuda económica por coronavirus, pero la Ley Héroes, hasta ahora la propuesta más concreta y aprobada en la Cámara, establece diversos beneficios extendibles a diversos grupos sociales.

Una de las principales críticas a la Ley CARES fue la exclusión inicial de beneficiarios de Seguro Social que obligó a una enmienda, pero la propuesta de los demócratas no comete el mismo error.

De hecho, al retirar la condicional de Seguro Social, el proyecto busca asegurarse que cualquier persona reciba mínimo los $1,200 dólares de ayuda y $2,400 por pareja.

Los $1,200 dólares extra por cada niño o dependiente (con un máximo de tres), según establece la propia ley, dependerá de demostrar esa dependencia.

Más personas también calificarían para estos fondos adicionales bajo la Ley Héroes, incluidos los estudiantes universitarios y los adultos dependientes que no eran elegibles, pues retira la condicionante de menores de 17 años.

En el caso de los jubilados en el Seguro Social el beneficio se mantiene mínimo de $1,200 dólares, sin importar si tienen dependientes o no, según un análisis a la norma del portal The Motley Fool. Es decir, NO ESTÁN EXCLUIDOS, pero será difícil que demuestren tener hijos para una ayuda extra.

En el Congreso hay al menos siete proyectos de ley, pero los republicanos en el Senado trabajan una propuesta integral que incluiría las ideas de demócratas y del Gobierno federal.

El calendario legislativo proyecta que un nuevo paquete de ayuda sería aprobado hasta julio.