Nuevo brote de ébola, la epidemia de largo alcance contra la que batallan en África además del coronavirus

La República Democrática del Congo, en África, batalla con otra epidemia aparte del coronavirus: un nuevo brote de ébola.

Un informe este lunes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) indica que al menos cinco personas, incluyendo una menor de 15 años, han muerto al momento por la enfermedad.

De acuerdo con la información, en total, nueve casos han sido reportados.

“Cuatro casos adicionales de personas que contrajeron el virus, todos los contactos de los fallecidos incluido un hijo menor, de los casos fatales, están siendo tratados en la unidad de aislamiento en el Wangata Hospital de Mbandaka”, precisó la entidad.

Las muertes se reportaron entre el 18 al 30 de mayo, pero no fueron confirmadas como víctimas de la enfermedad hasta esta semana.

El brote de Mbandaka es el número 11 en el país del virus que se transmite por fluidos corporales (como sangre, vómito, saliva, mocos, lágrimas, orina y semen), y cuya tasa de fatalidad se calcula entre el 25% y 90%.

La propagación de la enfermedad en África occidental inició en marzo de 2014. De acuerdo con Medline Plus, fue la epidemia viral hemorrágica más grande en la historia. Casi 40% de las personas que contrajeron esta afección durante este brote fallecieron.

La República Democrática del Congreso lleva batallando contra el más reciente brote de ébola desde el 2018 cuando se reactivó en la parte este del país, en donde se han reportado unos 3,406 casos y 2,243 muertes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“El anuncio viene como parte de la última fase de un brote largo, difícil y complejo en la parte este de la República Democrática del Congo mientras el país batalla con COVID-19 y el brote más amplio de sarampión en el mundo”, dijo mediante su cuenta de Twitter el director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

A new #Ebola outbreak detected in western #DRC, near Mbandaka, Équateur province. @MinSanteRDC has identified 6 cases, of which 4 people have died. The country is also in final phase of battling Ebola in eastern DRC, #COVID19 & the world’s largest measles outbreak.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 1, 2020