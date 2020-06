Para evitar otro “Caso Kaepernick”: la FIFA solicita que no se castigue a los futbolistas por protestas en contra del racismo

La FIFA hizo un llamado de atención este martes a los organizadores de las diferentes competiciones que actualmente están en juego o por comenzar, para que no sancionen a los jugadores que muestren solidaridad con el asesinato de George Floyd, ciudadano de raza negra quien falleció en Minneapolis después de que un policía le inmovilizara y asfixiara hasta la muerte.

FIFA fully understands the depth of sentiment and concerns expressed by many footballers in light of the tragic circumstances of the George Floyd case, and has issued the following statement. https://t.co/hK6LoLtoUo#stopracism #stopdiscrimination #stopviolence pic.twitter.com/8dDtP2M371

— FIFA Media (@fifamedia) June 2, 2020