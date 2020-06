“Era injusto y tenía preferencias”: Rodolfo Pizarro habló fuerte de Juan Carlos Osorio y de su no convocatoria al Mundial de 2018

El jugador del Inter de Miami reveló que Osorio nunca lo quiso en el Tri

El jugador del Inter Miami Rodolfo Pizarro habló de que lo ocurrió en el proceso del colombiano Juan Carlos Osorio al frente de la Selección Mexicana, mismo donde fue tomado en cuenta muy poco pese a ser uno de los mejores jugadores de la Liga MX

En un Instagram Live con su excompañero en Chivas, Oswaldo Alanís, Pizarro reveló que no era del agrado de Osorio porque el técnico sentía que no estaba interesado en ir al Tri.

“No le gustaba cómo jugaba y él sentía que a mí no me interesaba, que me daba igual si jugaba o no. Es porque así soy yo, puedo aparentar que no me interesa, pero sí. Siempre hacía como sus comentarios sobre las cualidades de los jugadores, a mí nunca me hablaba. Una vez estaba Gallardo, ‘Guti’ y otros cuatro. Y decía uno por uno sus cualidades, llegó conmigo y me dijo: a ti no te interesa”, apuntó el futbolista.

Asimismo, contó que cuando el Tricolor se partió para ir a Copa Oro y Copa Confederaciones´en 2017, el colombiano llegó a desquitarse del fracaso en el torneo internacional con los jugadores que estaban disputando el certamen de la Concacaf.

“Estaba Pompilio y nosotros estábamos jugando bien y el ambiente estaba bien, no había presión. Llegó Osorio enojado porque perdieron en Confederaciones y se fue a desquitar con nosotros. Cuando llegó él, se sintió una tensión mal y ya no jugábamos igual”, expresó Pizarro.

De igual forma, Rodolfo comentó que Osorio respetaba jerarquías y trataba de manera diferente a los futbolistas que jugaban en Europa.

“Él respetaba jerarquías y no le hablaba a los europeos como a los demás, era muy injusto, no había las mismas oportunidades. Nos fue a gritar y a enojarse con nosotros y nosotros no perdimos”, aseguró el jugador.

Rodolfo Pizarro venía de un año muy bueno con Chivas, en el Clausura 2017 logró el doblete con el Rebaño y antes del Mundial Rusia 2018 fue pieza importante para el título de la Liga de Campeones de la Concacaf, sin embargo, no fue tomado en cuenta por Osorio ni siquiera en la lista preliminar.