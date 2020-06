LAPD arresta a manifestantes por la muerte de George Floyd ante la residencia de Garcetti

Los manifestantes en las protestas por George Floyd en Los Ángeles han disminuido significativamente desde su pico de miles el martes, pero un pequeño grupo aún permanecía fuera de la residencia del alcalde Eric Garcetti, horas después del toque de queda impuesto en el condado de Los Ángeles, y fueron arrestados por agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), reporta Kyung Lah, periodista de CNN.

Los manifestantes continuaron actuando de forma pacífica y ordenada ante los agentes que los arrestaron:

This is orderly and incredibly calm, from the protesters & LAPD. I’ve been with these protesters for nearly 10 hours and I’ve seen only peaceful protest and determination to send a message that’s louder than the damage caused by the bad actors this weekend #GeorgeFloydProtests pic.twitter.com/G0aEP4kuWw

El grupo se mantuvo pacífico durante todo el día, pero las tensiones aumentaron después de la llegada de la policía, dijo la corresponsal de CNN Kyung Lah, que está en el lugar.

La policía se alineó en formación, preparándose para tratar de despejar a los manifestantes, que estaban arrodillados en el suelo con las manos en alto.

“Se puede escuchar la sirena cuando la policía está a punto de comenzar a hacer arrestos porque violan el toque de queda”, dijo Lah.

“You’re all under arrest” says the LAPD, now taking the protesters into custody for violating curfew. This is the same group that was outside @ericgarcetti’s home, but they marched away and through Hancock Park. Now being arrested— they are not resisting #GeorgeFloydProtests pic.twitter.com/Vjeyog1iCW

— Kyung Lah (@KyungLahCNN) June 3, 2020