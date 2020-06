Miami rechaza la ayuda de Trump, que dijo que enviaría al Ejército para las protestas por George Floyd

Los disturbios en Estados Unidos llevaron a la Administración Trump a enviar oficiales federales al sur de la Florida para ayudar a mantener la paz.

Los funcionarios locales, al saber de estas intenciones, dijeron que no, gracias.

Cuando el escuadrón antidisturbios llegó el lunes, los líderes del condado de Miami-Dade no tuvieron aviso previo. A diferencia de otras ciudades, y a pesar de lo que la Administración Trump podría haber dicho, la situación en Miami no garantiza ninguna ayuda externa.

Ahora, en el cuarto día de protestas en Miami, los escuadrones antidisturbios federales que fueron enviados sin invitación están siendo devueltos a casa.

Durante la reunión de la comisión del condado del martes, estaba claro que el alcalde no lo sabía.

“Hubo algunos informes erróneos de que de alguna manera el FBI, o algo así, un grupo de trabajo antidisturbios fue enviado a Miami. No fue así. Esos activos fueron enviados a otro lugar”, dijo el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez.

Como resultado, un equipo antidisturbios de la Oficina de Prisiones llegó el domingo y se quedó en The Grand.

Large number of police in riot gear moving towards Miami-Dade protest. This is how things escalate. Militarized police show up. pic.twitter.com/sLUmjOnE9M

— Thomas Kennedy (@tomaskenn) June 2, 2020