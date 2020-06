Rara tormenta Derecho azota estados del este y causa al menos 3 muertes

Los daños causados por los intensos vientos generados por una tormenta derecho en el este de Estados Unidos fueron reportados en varios estados el miércoles.

Los daños causados por el viento fueron generalizados y más de medio millón de hogares y negocios perdieron energía a medida que una poderosa línea de tormentas se movía a través de Pennsylvania y Nueva Jersey, según weather.com.

Las tormentas dejaron al menos tres personas muertas en el condado de Montgomery en Pennsylvania, después de pasar rápidamente por el valle de Delaware el miércoles, reporta CBS Philly.

Un miembro del personal del Philmont Country Club en Lower Moreland murió cuando un árbol se estrelló contra el techo de un edificio en las instalaciones. Otras dos personas murieron en incidentes separados cuando los árboles cayeron sobre sus automóviles en Lower Merion.

Toda la región de Filadelfia está bajo una Alerta de tormentas severas hasta las 9 p.m. del miércoles.

Massive storm here in south jersey. Easily the worst I’ve seen since the June 2012 derecho back in the Dc area pic.twitter.com/zv41hRUB6t

Más de medio millón de hogares y negocios perdieron energía a medida que la poderosa línea de tormentas se movía a través del Atlántico medio.

National Weather Service co firms today’s storm was classified as a #derecho.

A derecho is a storm with a swath of wind damage that extends for more than 250 miles. It must have wind gusts 58 mph+, along most of its length.

The last derecho to hit New Jersey was May 15, 2018. pic.twitter.com/Hirl4rOXW5

— PlanaWeather (@PlanaWeather) June 3, 2020