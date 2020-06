VIDEO: Extenista James Blake sufrió abuso policial y recordó los detalles de su brutal y errónea detención

El exnúmero 4 del ránking ATP lamentó la muerte de George Floyd

Cinco años después de una detención “equivocada”, el extenista James Blake recordó el episodio en el que vivió abuso policial, a propósito de la forma en cómo murió George Floyd, tras un arresto en el que un oficial le hundió la rodilla en la garganta durante 9 minutos.

El exnúmero 4 del ránking ATP en el 2006, quien es afroestadounidense, relató que se encontraba parado afuera de un hotel de Manhattan cuando un policía vestido de civil lo derribó y lo esposó sin que el jugador entendiera lo que estaba pasando.

“Creí que era un aficionado que corría hacia mí, alguien que iba a decir ‘oye, te ví jugar de este modo o de este otro, estuve en ese partido, mi hijo juega tenis’. Yo estaba sonriendo y tenía mis manos abajo”, contó a la agencia AP.

Pero no sucedió así, sino que Blake fue confundido con un sospechoso de fraudes de tarjetas de crédito, aunque esto él lo supo hasta después, luego de vivir minutos de terror. El oficial que lo detuvo fue sancionado con un descuento de cinco días de vacaciones, pero la idea que a James le daba vueltas en la cabeza en aquella época era “No me parece que una persona como esa deba portar una placa”.

In 2017, James Blake, a member of our tennis community, was racially profiled and attacked. These attacks on the Black community effect everyone, even those in the tennis world. Remember their names, their stories. Commit to doing better. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/izenbIAIgK — Philip Fama (@tweener_head) June 2, 2020

Por suerte, el exjugador se encontraba solo en el momento en que su cara estuvo en el piso y la rodilla del oficial sobre su espalda, ya que el trauma hubiera sido mayor si lo hubieran atestiguados sus hijas, a quienes nunca les ha relatado la historia ni mostrado el video, aunque es probable que con toda la ola de manifestaciones contra el racismo y la violencia que se han suscitado los últimos días en Estados Unidos, es probable que lo haga en breve.

“No les he mostrado el video de cuando me derriban al piso, porque no sé si ellas lo entenderían ahora. Con lo visto en las noticias de la última semana, mi esposa y yo hemos comenzado a pensar cuándo empezaremos a hablar con ellas de muchos de estos problemas: la brutalidad policial y el racismo, y lo que ocurre en este país”, explicó.

Tennis Player James Blake Recalls Being Tackled by a Police Officer and Arrested in 2015 https://t.co/fBv28KarGE — People (@people) June 3, 2020

Sobre el tema de George Floyd, lamentó que haya perdido la vida de esa forma y dijo sentirse realmente afectado por la noticia.

“Me fui a la cama muy triste, muy deprimido, veía esto una y otra vez. Me desperté a mitad de la noche sin que pudiera dejar de pensar sobre los sucesos ocurridos ahí y los que me sucedieron en 2015. Me entristece ver que ese tipo de acciones de la policía continúan, ese tipo de brutalidad, en particular que afecte específicamente a la comunidad afroamericana y personas de tez morena”, finalizó.