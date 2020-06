VIDEOS: los destrozos no se detuvieron anoche y hasta hubo una “fiesta de saqueo” en calle de Nueva York

Sólo hubo incidentes en El Bronx y Manhattan, según el alcalde Bill de Blasio

Anoche, pese a que el toque de queda empezó más temprano, también se reportaron saqueos y hasta una fiesta callejera retó a las autoridades en SoHo, Manhattan.

Los revoltosos atacaron nuevamente en Midtown, aunque el daño fue mucho más pequeño que el caos absoluto del lunes, y anoche se vio a más policías haciendo varios arrestos afuera de las tiendas.

Videos publicados en las redes sociales muestran que la policía de Nueva York hizo arrestos después de que un grupo irrumpió en una tienda Zara ubicada en Broadway y Vesey Street, cerca del World Trade Center, en el Bajo Manhattan.

Un reportero de PBS dijo que fue testigo de una pelea que estalló afuera de la tienda de ropa, mientras un manifestante intentaba detener el saqueo.

En SoHo, aparentemente hubo una fiesta “salvaje” en plena calle, con gente bailando incluso sobre algunos autos. No está claro cuándo se tomó ese video, titulado “Fiesta callejera de saqueo completo en SoHo”, pero se publicó a las 10:21 p.m., después de que el alcalde Bill De Blasio fue entrevistado por CNN.

“No tuvimos disturbios, no hubo saqueos en Brooklyn y Queens y Staten Island, y la mayoría de El Bronx y la mayor parte de Manhattan, realmente quiero aclarar eso”, dijo De Blasio, quien ha sido muy cuestionado por su labor en los últimos días.

En Midtown, cinco hombres usaron palancas para arrancar paneles de madera de la tienda Nordstrom Rack en 31 St y 6th Avenue, gritando “f – k la policía”, mientras rompían las ventanas, según un testigo.

Los policías llegaron y los presentes huyeron sin robar nada. Unos 30 minutos más tarde, trabajadores fueron vistos reforzando la tienda nuevamente con paneles de madera, situación que ya se había visto por toda la ciudad ayer.

Al final de la cuadra, más cerca de la 5ta Avenida, cuatro saqueadores golpearon una tienda de cigarrillos e intentaron tomar la caja registradora antes de tirarla, dijo la policía.

Una persona, residente de Queens, fue arrestada allí. Otros tres pudieron huir con mercancía, según un hombre que vive al otro lado de la calle, informó New York Post.

Esta noche y hasta el domingo de nuevo habrá toque de queda de 8 p.m. a 5 a.m.

Just witnessed a brawl outside a Zara near the WTC. A protestor was trying to get people to stop looting. pic.twitter.com/448g89Gb5f — Simon Ostrovsky (@SimonOstrovsky) June 3, 2020