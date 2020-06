LAPD pide a manifestantes que denuncien si sufrieron maltratos por la policía

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) dijo en un comunicado que la gente ha publicado videos en línea filmados durante las protestas por la muerte de George Floyd en Los Ángeles “que representan encuentros con la policía, que creen que constituyen fuerza excesiva o mala conducta” durante las protestas y LAPD prometió investigar cada informe y responsabilizar a los oficiales si violaron la política del departamento.

“Las protestas, marchas y manifestaciones en los últimos días han sido a menudo dinámicas y, a veces, situaciones peligrosas tanto para los oficiales como para los manifestantes. Desafortunadamente, varias de estas reuniones se han convertido en un caos con piedras, botellas y otros proyectiles lanzados contra los oficiales de policía, que han sufrido lesiones que van desde cortes y contusiones hasta un cráneo fracturado”, según un comunicado del departamento publicado en Twitter.

LAPD reconoció que se han publicado videos virales que mostraban a manifestantes golpeados por oficiales con porras o que recibían disparos con balas de goma.

El alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti dijo que el departamento reducirá el uso de estos proyectiles y ademas, anunció recortes al presupuesto de la policía.

Según la declaración de LAPD, “Somos conscientes de las personas que han publicado videos en línea y en las redes sociales que representan encuentros con la policía, que creen que constituyen fuerza excesiva o mala conducta durante estas manifestaciones”.

— LAPD HQ (@LAPDHQ) June 4, 2020