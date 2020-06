Pareja asesina a niña de 7 años que trabajaba como empleada doméstica en su casa

Mucha indignación ha causado en Pakistán y en el resto del mundo el doloroso caso de una niña de tan solo 7 años, la cual trabajaba como empleada doméstica en una casa de aquel país y que fue asesinada por la pareja que fungía como sus patrones y todo por un hecho insólito.

Según los informes policíacos, el hecho se suscitó en la ciudad de Islamabad, en donde las autoridades detuvieron a un matrimonio que fue señalado de causarle la muerte a una pequeña llamada Zohra Bibi, y quien laboraba en su casa como niñera de su hijo, el cual tendría su misma edad, una práctica que es muy común en aquel país.

Mukhtar Ahmad, la persona encargada de la investigación de este suceso, indicó en entrevista para AFP que Zohra habría sido torturada durante horas luego de que la acusaran de haber liberado a uno de los loros que la familia tenía como mascota y en cautiverio.

Según Ahmad, el hombre le habría dado una fuerte patada en la parte baja del viente a la menor, la cual resultó ser mortal.

La ministra de Derechos Humanos en aquel país, Shireen Mazari, confirmó vía Twitter la detención de este matrimonio y añadió que su ministerio estaba en contacto con la policía.

Viz case of domestic child maid Zohra abused & killed – MOHR is in touch with police. Our lawyer is following case.Husband & wife on 4 day remand. Mohr proposed amend to add domestic labour as hazardous occupation in Schedule 1 of Employment of Children Act1991 @RabiyaJaveri

— Shireen Mazari (@ShireenMazari1) June 3, 2020