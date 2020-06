Por qué usar guantes para ir de compras no evita del todo el contagio de coronavirus

La Organización Mundial de la Salud no recomienda que el público en general use guantes de goma

Si una persona está en el supermercado usando guantes de goma, después toma una caja de cereal, la vuelve a poner en el estante, después se toca la cara con la mano enguantada y se toca el cabello, y finalmente saca su teléfono para consultar su lista de compras, es muy probable que, si otra persona infectada con el coronavirus había tocado previamente el cereal, la mujer podría haberlo tomado la bacteria en sus guantes, para después pasarlo a su cara y a su teléfono, de acuerdo con Huffpost.

Aunque algunas personas usan guantes para protegerse del coronavirus, un experto en higiene dice que usar guantes no es la mejor manera de hacerlo.

“¿De qué sirven los guantes? Mientras caminas por el supermercado, puedes tocarte fácilmente la nariz, la boca y los ojos con las manos enguantadas. La única razón por la que podría ayudar es si recuerda que tiene puestos los guantes y piensa: ‘Oh, no, no debería tocarme la cara’”, dice la profesora Sally Bloomfield, profesora honoraria de la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Si bien en los hospitales el personal usa guantes, ellos lo hacen porque están en contacto cercano con pacientes que están muy enfermos y pueden entrar en contacto con sus fluidos corporales, pero hay que tener en cuenta que ellos están capacitados para manejar dichos guantes adecuadamente.

Sin embargo, para el público general, no tendría mucho sentido usarlos, ya que podría darles una falsa sensación de seguridad y hacerles pensar que están protegidos, cuando esto no es del todo cierto, de acuerdo con Bloomfield.

Al final, hay que recordar que, si tocas con la mano enguantada una superficie contaminada con el virus, y luego tocas tu cara, es casi como si te tocaras con tu mano sin guante.

De hecho, cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud no recomienda que el público en general use guantes de goma. “Lavarse las manos desnudas regularmente ofrece más protección contra la captura de COVID-19 que usar guantes de goma”, dice la guía de la OMS.

–También te puede interesar: ¿Es seguro comer dentro de restaurantes de nuevo?