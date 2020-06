SpaceX no se detiene, lanza más satélites para su ambicioso proyecto de internet mundial

Después del primer viaje espacial con humanos operado por una compañía privada a la Estación Espacial Internacional (EEI) desde Estados Unidos, la compañía aeroespacial SpaceX envió la octava tanda de satélites de su proyecto Starlink con el que busca proporcionar internet de alta velocidad a nivel global.

La empresa había pospuesto el envío desde Cabo Cañaveral debido a la misión Demo-2 con la que el pasado 30 de mayo consiguieron enviar de nuevo a astronautas desde suelo estadounidense nueve años después de la cancelación del programa de lanzamientos espaciales de la NASA.

El cohete reutilizable Falcon 9 despegó este miércoles a las 21:25 hora local y quince minutos después desplegó los satélites que usaron sus propulsores para colocarse en la órbita correcta a unos 550 kilómetros de altura.

La gran novedad de los nuevos sesenta satélites enviados al espacio es que una de las unidades contará con un visor para bloquear el reflejo de la luz solar que emiten a la Tierra cuando está golpea las partes brillantes de la nave.

Si el nuevo diseño funciona como esperan, prevén que en el futuro todos sean como este para así atender las reclamaciones de investigadores y astrónomos que se han quejado de que satélites tan brillantes pueden dificultar su trabajo.

Falcon 9 flew for the first time ten years ago today. Completing 85 missions to date, Falcon 9 is now the most flown operational rocket in the United States. pic.twitter.com/duuMDuyv7t

— SpaceX (@SpaceX) June 4, 2020