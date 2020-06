Todo mal para Lea Michele: compañeros exponen el mal carácter de la actriz

"Una verdadera pesadilla", así dicen que es la personalidad de la protagonista de Glee

La disculpa de Lea Michele en respuesta a las acusaciones de que le había hecho la vida imposible a una de sus compañeras de reparto en la serie ‘Glee’, Samantha Ware, no ha tenido el efecto deseado.

En realidad, sus palabras solo han conseguido que más intérpretes que han trabajado con ella en el pasado hayan roto su silencio para criticarla por no responsabilizarse de sus actos, limitándose a afirmar que su posición privilegiada y su inmadurez fueron lo que le hicieron comportarse de una manera que comprende que entonces pudiera parecer insensible o inapropiada.

Gerard Canonico, uno de los suplentes en la producción de Broadway ‘Spring Awakening’ que protagonizaban Lea y Jonathan Groff, ha asegurado que ella era “una verdadera pesadilla” con cualquiera que no fuera una de las estrellas principales.

“Nos hiciste sentir que no merecíamos estar allí. Pasé años intentando ser amable contigo y fue en vano. A lo mejor deberías de disculparte de verdad en lugar de echarle la culpa a la percepción que otros tenían de ti“, ha escrito en los comentarios de la publicación que Lea compartió en Instagram para responder a Samantha.

Emma Hunton, que también participó en esa obra, ha reaccionado insistiendo en que ese mensaje no puede considerarse una disculpa por mucho que incluya las palabras “lo siento”.

Heather Morris, que dio vida a Brittany desde la primera temporada de ‘Glee’, se ha mostrado algo más conciliadora. Aunque ha reconocido que trabajar con Lea era una experiencia “muy desagradable” y que la actriz trataba al resto del elenco con una falta de respeto innegable, ha querido recordar lo peligrosa que resulta la cultura de la cancelación, que lleva a condenar públicamente a una persona de manera precipitada y sin pararse a analizar las pruebas en su contra.

“Creo que debe responder por ello. Y pese a todo, también es culpa nuestra por permitir que sucediera durante tanto tiempo sin decir nada al respecto y eso es algo que, como sociedad, estamos aprendiendo todos a la vez. Pero ahora mismo se está dando a entender que es una persona racista, y aunque no puedo hablar acerca de sus valores, creo que estamos sacando conclusiones, y ya sabemos lo que sucede cuando damos las cosas por sentado“, ha matizado para pedir prudencia.

Naya Rivera, la inolvidable Santana de ‘Glee’, se ha limitado a dejar de seguir en las redes sociales a Lea, con quien cabe señalar que siempre mantuvo una tensa relación. Amber Riley (Mercedes en la serie) ha adelantado que no dirá nada acerca de su antigua compañera de reparto -con quien no habla desde hace dos años- “porque hay cosas más importantes sucediendo en el mundo ahora mismo“, refiriéndose a las protestas en Estados Unidos contra la violencia policial hacia la comunidad afroamericana.

Samantha Ware, que fue la primera que habló en contra de Lea, no parece haberse tomado demasiado en serio la disculpa de Lea y ha utilizado su declaración -en la que no la mencionaba directamente- para hacer un juego de palabras y pedirle indirectamente que done a la página de GoFundMe que se ha creado para apoyar a la familia de un joven de 22 años que ha muerto en las manifestaciones de Omaha.