Encuentra un anillo en un paquete de habichuelas y consigue encontrar al dueño

El anillo era muy especial para el empleado y formaba parte de una emotiva historia personal

Un anillo de oro encontrado en un paquete de frijoles fue devuelto a su dueño, un trabajador de una tienda de comestibles a 125 millas de el lugar donde reside la persona que lo halló.

Sandra Hendren, de Mulgildie, Queensland, contó que compró el paquete de habichuelas verdes frescas en la tienda Start Fresh Fruit Market, durante una visita a la zona.

Al abrir el paquete se llevó una tremenda sorpresa, ya que entre todos los brotes verdes brillaba algo. Era un reluciente anillo de oro que se encontraba al fondo de la bolsa.

“Al principio pensé que era uno de mis anillos, hasta que miré más de cerca y descubrí que había una inscripción en la parte posterior”, dijo Hendren a Bundaberg Now.

“Fue una suerte que me gustaran tanto los frijoles y que abriera la bolsa despacio, de lo contrario no lo hubiera visto”, dijo. “Me alegro de haber encontrado el anillo de inmediato y no haberlo tirado sin querer”.

Hendren contactó a Start Fresh Fruit Market y pronto se enteró de que el empleado, Nien Galang, había estado buscando el anillo. La joya había sido un regalo de cumpleaños de su madre cuando cumplió 18 años. Llevaba una inscripción, con la fecha de su cumpleaños y las palabras “mi vida”.

“Fue la primera vez que lo usé para trabajar, ya que es bastante especial para mí”, dijo Galang. “Al principio no me di cuenta de que se había caído. Más tarde, cuando estaba empacando naranjas, me di cuenta, y lo busqué por todas partes”, explicó el empleado.

Galang agradeció a Hendren por hacer el esfuerzo de devolver el anillo, a pesar de vivir a casi 125 millas de la tienda.

“Solo quiero agradecer a Sandra por encontrarlo y devolverlo”, dijo. “Estaba realmente preocupado de no encontrarlo, y es una historia bastante increíble para contar ahora.