Juan Carlos Osorio habría vetado a jugadores de Chivas en la Selección Mexicana “por chaparros”

Rodolfo Pizarro apuntó que la Selección Mexicana habría estado mejor con Matías Almeyda

Las reacciones en torno al extécnico del Tri Juan Carlos Osorio continúan en México y ahora fueron exintegrantes de las Chivas quienes relataron lo que ocurría mientras el colombiano dirigía a su selección.

En entrevista con Fox Sports, el jugador del Inter de Miami Rodolfo Pizarro relató que el entrenador no se fijaba en los jugadores de las Chivas “por chaparros” y eso no cumplía con sus estándares a pesar de que el equipo, que era comandado por Matías Almeyda, pasaba por buen momento.

“Yo creo que por la metodología que tenía, casi todos los jugadores de las Chivas estaban chaparros y no podían ir. Fueron pocos los que tuvieron oportunidad, Oswaldo Alanís fue de los que más tuvo, pero yo, Jair Pereira y José Juan ‘Gallito’ Vázquez, nada. Fuimos muy pocas veces, ni siquiera para mostrarnos. No nos dieron la oportunidad, creo que lo único que nos dieron fue la Copa Oro y era un grupo nuevo de jugadores y es difícil mostrarte así“, apuntó el futbolista que no fue convocado al Mundial de 2018.

De igual manera, Pizarro consideró que a la Selección Mexicana le hubiera ido mejor con Matías Almeyda que con el colombiano, en caso de que lo hubieran destituido tras la goleada ante Chile en la Copa América de 2016.

“Yo creo que anímicamente le hubiera ido mucho mejor al grupo, aunque no iba a tener tanto tiempo para preparar un sistema, anímicamente habría estado mejor porque en ese momento la Selección tenía jugadores muy importantes y en buen nivel”, declaró Rodolfo.

En la misma charla, el extécnico de las Chivas Matías Almeyda apuntó que ocurría algo muy raro, pues nunca los visitaba gente de la Selección Mexicana, ni siquiera cuando consiguieron el doblete en el Clausura 2017.

“Pero era extraño porque por lo general los entrenadores de la Selección van a los entrenamientos de los clubes y al nuestro nunca venía nadie. Habían ido todos los lugares y yo les decía: ‘por qué no vienen a ver cómo entrenan, a consultar a mí cómo entrena Pizarro’, nosotros teníamos muy poco contacto, casi nada de preguntas del seleccionado, se veía raro el tema de que no eran llamados, pero pasan por decisiones también.

Asimismo, Almeyda considera que los jugadores que militan en el extranjero no necesariamente son mejores que los que están en México.

“Por ahí muchas veces se habla que el jugador que está afuera es más importante que el que está dentro del país, y considero que no es así; ellos (Chivas) habían alcanzado un nivel para tener la posibilidad y no la tuvieron”, aseveró.

Juan Carlos Osorio no convocó a ningún jugador de Chivas para el Mundial de Rusia 2018 y recientemente fue tendencia por asegurar que los jugadores del Tri no estaban preparados para enfrentar a Brasil.