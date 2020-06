Le fracturaron la mandíbula a activista que intentó impedir saqueos en Nueva York

Curtis Sliwa, fundador del grupo de voluntarios “Guardian Angels”, sufrió una fractura en la mandíbula cuando él y sus compañeros se enfrentaron a saqueadores armados con martillo en Manhattan a principios de esta semana.

Sliwa fue tratado en el Hospital Bellevue por una fractura lineal de la mandíbula, mientras que su compañero Angel Aram Sabet sufrió una cuenca de ojo rota y una nariz rota, y recibió 48 puntos de sutura.

El activista de 66 años fundó en 1977 ese equipo civil de lucha voluntaria contra el crimen sin distingo de raza. El martes, él y sus compañeros se apresuraron a SoHo tras escuchar las noticias de saqueos. Esa noche, circularon videos de una supuesta fiesta vandálica en esa zona.

La gran confrontación se produjo dentro de la zapateria Footlocker, donde en principio Sliwa y su grupo lograron que unos jóvenes dejaran caer los bienes robados, pero regresaron dos horas después, con más saqueadores.

“Me golpearon”, dijo Sliwa a Fox News sobre el enfrentamiento. “Pero no retrocedemos, y no nos rendimos ni nos retiramos. No tenemos pistolas ni armas, pero todos tenemos entrenamiento en artes marciales, y si tenemos que hacerlo, lo hacemos”.

Sliwa y su tripulación hicieron guardia afuera de Footlocker durante toda la noche, pero los saqueadores armados con martillos, cerraduras y bates de béisbol intentaron asaltar la tienda de zapatos deportivos.

“Comenzaron a golpearnos”, recordó Sliwa. “Pero no íbamos a dejar que entraran (…) Tiraban botellas de vidrio llenas de líquidos, así como ladrillos y rocas. Fue toda una batalla”.

Según reportes, la mayoría de los vándalos detenidos al generar violencia en las protestas han quedado en libertad sin fianza, para frustración de los negociantes afectados, la policía y los fiscales.

El conocido luchador voluntario contra el crimen opina que la reforma penal jugó un papel en la serie de saqueos violentos en medio de las protestas por la muerte de George Floyd, teoría que ayer el gobernador Andrew Cuomo respaldó.

“Casi se ha convertido en una insignia de coraje para [los saqueadores]”, dijo Sliwa. “Salieron en unas pocas horas y les dijeron a sus amigos… Es como ganar un premio”.

Sliwa dijo que a pesar de sus heridas, él y sus activistas también han estado protegiendo a los asiáticos contra los crímenes de odio y cuidando a las personas sin hogar en medio de la pandemia de coronavirus, y piensan seguir haciéndolo.

“Entrenamos para este tipo de cosas. No nos retiraremos. Somos desafiantes”, dijo. “Queremos hacer una diferencia en estos vecindarios”.

Esta semana, saqueadores se abrieron paso en pequeñas y grandes tiendas en NYC, dejando un rastro de destrucción y pérdidas millonarias incalculables, agravando la crisis de la pandemia.

https://t.co/QDQHir6KCS

Thank God for these guys since the mayor and governor are totally useless!

— catsnexttime (@catsnexttime) June 4, 2020