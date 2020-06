Biden ya alcanzó los delegados para ser el candidato Demócrata contra Trump

El ex vice presidente Joe Biden ya alcanzó el mínimo número de delegados necesarios para ser el candidato Demócrata a enfrentar al mandatario Donald Trump en las presidenciales del 3 de noviembre.



Aunque todavía hay primarias pendientes en ocho estados y tres territorios de EE.UU., incluyendo Nueva York el 23 de junio, Biden ya tiene 1,993 delegados, dos más que el mínimo necesario para obtener la nominación de su partido, informó The Associated Press.

“Fue un honor competir junto a uno de los grupos de candidatos más talentosos que el partido Demócrata ha presentado jamás, y estoy orgulloso de decir que vamos a estas elecciones generales como un partido unido”, dijo Biden en un comunicado, anoche.

“Voy a pasar todos los días desde ahora y hasta el 3 de noviembre luchando para ganar los votos de los estadounidenses en todo este gran país para que, juntos, podamos ganar la batalla por el alma de esta nación, y asegurarme de que a medida que reconstruimos nuestro economía, todos se suman”.

El ex vicepresidente se convirtió en el virtual nominado del Partido Demócrata en abril, después de que su último rival restante, el senador Bernie Sanders (Vermont), suspendiera su campaña y lo respaldara.

Pero Sanders ha mantenido su nombre en las boletas mientras continúa capturando delegados para tener influencia en la votación de la plataforma del partido en la convención de agosto.

En abril, la campaña de Biden y el Comité Nacional Demócrata (DNC) llegaron a un acuerdo para comenzar la recaudación conjunta de fondos y otras asociaciones. Por lo tanto, el hecho de que Biden se haya adjudicado la nominación es principalmente una formalidad y realmente no altera su relación con el partido nacional.

“El vicepresidente Biden es nuestro supuesto candidato y ya estamos coordinando en todas las áreas su campaña para prepararse para las elecciones generales”, dijo a Fox News David Bergstein, director de comunicaciones estatales del campo de batalla del DNC.

Biden se convertirá formalmente en el abanderado del partido cuando sea nominado oficialmente en agosto en la Convención Nacional Demócrata, en Milwaukee (Wisconsin).



Folks, tonight we secured the 1,991 delegates needed to win the Democratic nomination. I'm going to spend every day fighting to earn your vote so that, together, we can win the battle for the soul of this nation. https://t.co/sl3wFGabpg

— Joe Biden (@JoeBiden) June 6, 2020