Hasta en muletas: Aun lesionado, Anthony Joshua marchó en protesta contra el racismo y ofreció un emotivo discurso

El campeón del mundo de los pesos pesados se sumó a una manifestación en su natal Watford

Alrededor del mundo continúan las protestas contra el racismo, luego de las condiciones en las que murió George Floyd y varios deportistas continúan sumándose a estas acciones, tal es el caso del Anthony Joshua, quien se incorporó a una manifestación aún en muletas.

Anthony Joshua marching on the #BlackLivesMatter protest in Watford. We hope he’s okay 🙏🏿 pic.twitter.com/b3h6OaGYOD — Africans In Sports (@africansinsport) June 6, 2020

Este sábado, en su natal Watford, el campeón mundial de los pesos pesados sorprendió a los manifestantes al sumarse, ya que en su ciudad es toda una celebridad, pero lo que más impactó a los presentes fue que acudió en muletas y con un aparato ortopédico en la pierna derecha, debido a una molestia que tiene en la rodilla.

“Anthony sintió una leve punzada en la rodilla mientras entrenaba. El aparato ortopédico es una medida de precaución por consejo de los fisioterapeutas. Será revisado por sus médicos, pero no hay preocupación inmediata”, relató uno de los agentes de prensa del británico a los medios locales.

Was great to go out and do something today and I loved that Anthony Joshua led it. Seeing that passion and determination was just so awesome. #sinceretwitter pic.twitter.com/wSvQL36vBt — Future Child (@FormerBaby) June 6, 2020

El pugilista que destronó a Andy Ruiz como monarca mundial hace unos meses, se presentó a la manifestación con una camiseta que traía la leyenda “Black Lives Matter” en el frente y acompañó durante un tramo a cientos de personas en una protesta pacífica que se llevó a cabo durante las primeras horas de la tarde de este sábado en Inglaterra.

Luego del recorrido, el boxeador dio un emotivo discurso frente a las cámaras y con un multitud detrás respaldando sus palabras.

“Nos mantenemos unidos contra este virus, que ha tomado la vida de jóvenes, ancianos, ricos y pobres; un virus que se propaga por todos los sectores de las comunidades: deportes, educación, iglesias, entretenimiento, los medios y aún en el gobierno, no sólo de Reino Unido, sino de todo el mundo. Un virus que es una pandemia, que esta fuera de control, y no estoy hablando del COVID-19, el virus al que me refiero se llama racismo (…) y tú y yo somos la vacuna”, expresó.