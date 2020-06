Recuperan 24 de las 31 armas robadas en un saqueo durante una protesta por Floyd en Miami

Varias agencias de policía trabajaron conjuntamente para recuperar 24 de las 31 armas que habían sido robadas de la tienda Aiport Pawn & Gun en Miami, según anunció la Oficina del Sheriff de Broward el viernes por la tarde.

El dueño de la tienda dijo a los detectives de Miami que los ladrones robaron las 31 armas de fuego alrededor de la 1:30am del lunes en la tienda situada en la 831 N Le Jeune Rd, en el barrio de Flagami, mientras se registraban fuertes disturbios en la ciudad por la muerte de George Floyd.

Te puede interesar: Ofrecen $15 mil a quién tenga pistas sobre un robo de 31 armas en Miami

El agente a cargo del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, Robert Cekada, emitió un comunicado diciendo que los robos de minoristas de armas de fuego con licencia federal tienen el potencial de más delitos.

“Las armas de fuego robadas se venden en la calle a personas que no pueden comprar armas de fuego legalmente”, señaló Cekada.

El Sheriff de Broward Gregory Tony y el jefe de la policía de Miami, Jorge R. Colina, también elogiaron el trabajo en equipo. ATF trabajó con agentes de la BSO altamente capacitados, detectives de Miami y el Departamento de Libertad Condicional.

Te puede interesar: Miami tiene su George Floyd: piden explicaciones a la policía tras disparar mortalmente a un hombre negro

$15,000 REWARD: @ATFMiami

& @NSSF need your help on any info re: the theft of 31 firearms at Airport Pawn & Gun on Monday 6/1/2020 at 1:30 a.m. in Miami, FL. Call 1-888-ATF-TIPS, DL @Reportitcom

app, or Text ATFMIA to 63975 – YOU CAN REMAIN ANONYMOUS! pic.twitter.com/NC5rHQEAqh

— ATF Miami (@ATFMiami) June 2, 2020