Fotos: Senador republicano Mitt Romney asiste a marcha contra el racismo hacia la Casa Blanca

El senador republicano Mitt Romney, de Utah, acudió este domingo a una marcha contra el racismo con destino la Casa Blanca. Romney, uno de los críticos de Donald Trump más acérrimo dentro del partido rojo, protestaba así contra la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos de la Policía de Minneapolis y lanzaba un mensaje encubierto en contra de la gestión beligerante del presidente ante la agitación social.

Alrededor de mil personas, según NBC News, marcharon en Washington DC al mismo tiempo que lo hacía el republicano, que votó contra el mandatario en su juicio político.

“Necesitamos una voz contra el racismo, necesitamos muchas voces contra el racismo y contra la brutalidad “, respondió el político conservador cuando le preguntaron qué lo había llevado hasta allí. “Necesitamos levantarnos y decir que ‘la vida [de las personas] negras importan”, dijo el senador.

El presidente Trump ha criticado varias veces las manifestaciones. A principios de esta semana, en un discurso a la nación desde la Casa Blanca, incluso amenazó con desplegar el Ejército si los gobernadores no endurecían la represión contra la multitud. Estas afirmaciones del mandatario provocaron ciertas críticas dentro de su propio partido. La más notable fue la de su exsecretario de Defensa, Jim Mattis, que lo acusó de dividir el país.

Romney ha estado tuiteando en los últimos días sobre la muerte de Floyd. Incluso compartió una foto de su padre, el exgobernador de Michigan George Romney en una marcha por los derechos civiles a finales de la década de los 60.

“Ningún estadounidense debería temer la enemistad y el daño de quienes juraron protegernos“, tuiteó la semana pasada. “La muerte de George Floyd no debe ser en vano: nuestra conmoción e indignación debe convertirse en una determinación colectiva para extinguir para siempre ese abuso racista“, añadió.

