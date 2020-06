Le dieron hasta con la jabonera: Pelotero dominicano Marcell Ozuna acusa a su esposa de violencia doméstica

El jardinero de los Braves de Atlanta, Marcell Ozuna, denunció a su esposa Génesis, por violencia doméstica, luego de que el pelotero dominicano acusara a su pareja sentimental de golpearlo en la cara con una jabonera, lo que le provocó lesiones menores en el rostro.

Derivado de la denuncia y tras dos semanas de investigaciones, Génesis Ozuna fue arrestada por un delito menor de agresión, según lo dio a conocer el periodista Andy Slater en su cuenta de Twitter.

SLATER SCOOP: Braves OF Marcell Ozuna recently suffered a facial injury after his wife allegedly hit him with a soap dish, sources say.

Ozuna's wife, Genesis, was arrested after a 2-week police investigation and charged with domestic battery.

— Andy Slater (@AndySlater) June 5, 2020