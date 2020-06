Restaurantes de Miami Beach incumplen la orden del toque de queda y la policía no hace nada al respecto

Según han reportado varios usuarios a través de las redes sociales, varios comercios y restaurantes situados en la zona turística de Miami Beach, ignoraron las órdenes del toque de queda impuestas por el alcalde del condado y continuaron abiertos.

Las autoridades del condado habían pedido explícitamente a la población a cesar sus actividades a partir de las 9pm debido al toque de queda que se había ordenado tras las protestas que se habían registrado en la ciudad a lo largo del día por la muerte de George Floyd.

Miami Beach on June 6, 2020:

Despite a curfew effective from 9 p.m. to 6 a.m., several bars, restaurants and cafes have their doors opened with people not following social distancing measures.

On the other hand, the U.S. is about to hit 2 million coronavirus cases. pic.twitter.com/iYrDayFJSc

— Josué Cedeño (@JosueCedeno) June 7, 2020