Cynthia Klitbo dio a conocer qué actriz con la que trabajó es una “mala persona”

Desahogo: (🚨ᴀᴅᴠᴇʀᴛᴇɴᴄɪᴀ❌ : los que aún no han terminado de ver @eldragonoficial les recomiendo que no lean esto lol) Pues mi opinión en cuanto a @eldragonoficial es básicamente la misma que han compartido ustedes. Me encantó toda la serie e iba bien hasta el final. No sé si habrá 3ra temporada pero si no, siendo la 2da la última, no me gustó que tuviera un final tan triste vamos a decir… Tanto por la muerte de Chisca, Adela y Rosario. En mi opinión estuvo muy fuerte y no me gustó. Tampoco me gustó que Jimena no recibiera su merecido haha! Y la de Kenia estuvo fuerte para Jorge también 🤔☹️. Pero realmente todo me gustó menos el final. Gracias a todos por sus opiniones anteriores en cuanto a qué les parecía la serie. Ojalá y haya una 3ra temporada y que Adela haya estado viva de alguna manera 😂🙈! La esperanza es lo último que se pierde 🤣🤷🏻‍♀️ . . . #DoraGarza #Garza #LosGarza #DoñaDora #ElDragon #ElRegresodeunGuerrero #CynthiaKlitbo #MiguelGarza #sebastianrulli #adelacruz #renatanotni #mexico #méxico #mexicana #orgullomexicano #🇲🇽 #zuleykarivera #sofiacastro #angeliqueboyer #teresa #novela #telenovela #actriz #cine #teatro #irinabaeva #jimenaortiz #cassandrasancheznavarro #chiscagarza #ishiro