Manifestación multitudinaria bloquea el puente de Brooklyn pese a reformas legislativas anunciadas

Miles de neoyorquinos cortaron el tráfico este martes del puente de Brooklyn durante una multitudinaria marcha en otra jornada de protestas por la muerte del afroamericano George Floyd, que se repitieron pese a los importantes cambios legislativos que ya se están llevando a cabo en el estado de Nueva York para lograr una mayor transparencia en el cuerpo policial.

Sobre las 5 de la tarde, unos 3,000 neoyorquinos que habían estado manifestándose en el distrito de Brooklyn atravesaron el puente que cruza a Manhattan liderados por el defensor del pueblo de Nueva York, Jumaane Williams, y portando carteles con los ya familiares mensajes de “Black Lives Matter” o “No Justice No Peace”.

NYC Public Advocate @JumaaneWilliams knelt in #silence alongside #protesters on the #BrooklynBridge in honor of all those who have lost their lives due to #PoliceViolence #BlackLivesMatter #GeorgeFloyd pic.twitter.com/IbCnMGcy38

— Dean_Moses (@Dean_Moses) June 10, 2020