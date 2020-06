VIDEO: Policía del NYPD acusado de empujar a mujer durante protesta en Brooklyn recibe cargos

Un oficial del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) se entregó este martes a las autoridades poco después de haber sido acusado de agresión por haber empujado violentamente a una mujer el pasado 29 de mayo en el distrito de Brooklyn durante una protesta organizada por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un agente blanco.

La Fiscalía de Brooklyn presentó cargos este martes contra Vincent D’Andraia por agresión, acoso, conducta criminal y amenazasen conexión con el incidente, que fue captado en un vídeo que se hizo viral y que muestra al agente arrojando contra el suelo a Dounya Zayer, cerca del centro de eventos Barclays Center.

D’Andraia se entregó en una comisaría de policía en Brooklyn y luego escuchó la presentación oficial de los cargos en la corte criminal de ese condado. Es el primer agente contra el que se presentan cargos criminales por la conducta de algunos policías durante las protestas en Nueva York, varias de ellas captadas en vídeos de celulares.

Zayer, de 20 años, fue una entre los miles de manifestantes que se congregaron en Brooklyn bajo el lema “La vida de los negros importa” en repudio por la muerte Floyd, a quien un policía colocó una rodilla sobre su cuello durante nueve minutos, lo que le impidió respirar.

En el vídeo se puede escuchar al agente, de 28 años y suspendido de empleo y sueldo, llamando a la joven “estúpida perra” antes de empujarla con sus manos, tras lo cual continuó caminando junto a otros oficiales.

Rotated @JasonLemon's video of a NYPD officer shoving a protester to the ground pretty violently right in front of a bunch of cops, including a senior officer of at least a lieutenant or above based on the white shirt. pic.twitter.com/q8icXDrWAP

— Matt Ortega (@MattOrtega) May 30, 2020