Mayeli Alonso sufrió agresión sexual por la pareja de Daisy Cabral, quien Lupillo Rivera ahora defiende

El hermano de Jenni Rivera declaró en contra de su ex mujer

Mayeli Alonso se encuentra enfrentando una demanda contra su ex socia Daisy Cabral con quien terminó en un mal plan. Para la defensa de esta última se llamó a Lupillo Rivera para testificar en contra de su ahora ex esposa.

Durante una entrevista en el programa “El Gordo y La Flaca“, Alonso relató que la relación con su ex socia se fracturó después de que ella sufrió un asalto sexual por parte del esposo quién decía ser su amiga.

“Nuestra sociedad terminó cuando sucedió un incidente en Las Vegas muy desagradable”, explicó la empresaria. “Sufrí un asalto sexual por parte de su pareja, de ella. Él trató de meterse en mi cama, me asaltó sexualmente… yo hice lo que pude para evitar que eso pasara. Cuando yo lo saqué del cuarto casi a la fuerza, junto a mi sobrino, le dejé a él muy claras las cosas“.

Ahora Lupillo testificó en contra de la madre de dos de sus hijos y en las que reveló que su divorcio fue por causa de una infidelidad por parte de ella. Mayeli quedó molesta ya que desde que se hizo su separación pública, ella ha guardado con sigilo los detalles de su ruptura.

“Aquí no tenía él porque aparecerse porque el no tenía nada que ver en mi relación de negocios con ellos”, agregó. “Creo que él no tenía porque acercarse a ellos y testificar a favor de ellos. Estoy más que segura que es otra cosa la que se está manejando ahí oculta. No sé si él está pensando en firmar con ellos o hacer algún tipo de negocios con ellos. A esto vengo yo cayendo yo en esta sarta de acusaciones falsas”.