Cambios en la votación en el estado de Nueva York: lo que necesita saber

La enfermedad de COVID-19 ha invertido gran parte de la vida cotidiana de los neoyorquinos, pero todavía hay elecciones estatales y locales competitivas que toman lugar el 23 de junio, el día de elecciones primarias del estado. Para mantener a los neoyorquinos seguros de la posible exposición al coronavirus, el gobernador Andrew Cuomo emitió una orden ejecutiva que permite que cualquier votante estatal pueda votar con una papeleta de voto ausente.

Todos los votantes activos e inactivos que son elegibles para votar en una elección primaria o especial ya deberían haber recibido una papeleta de voto ausente por correo con una opción de devolver con franqueo pagado. Si no tiene una elección local o primaria en su distrito, no recibirá una papeleta.

Todos en Nueva York son elegibles para marcar “enfermedad temporal o discapacidad física” debido a la enfermedad de COVID-19 en su papeleta de voto ausente para las primarias de junio. Los votantes de la ciudad de Nueva York también pueden solicitar una boleta en línea en el sitio web de la Junta Electoral NYCAbsentee.com, o por fax, correo electrónico o llamando al 1-866-VOTE-NYC. ¡El 16 de junio es el último día para sellar, enviar por correo electrónico o enviar por fax su papeleta!

Una vez que reciba su papeleta por correo, puede devolverla por correo o entregarla personalmente en la oficina de la Junta Electoral de su condado. Para ser contadas, las papeletas deben estar mataselladas para el día de la primaria, 23 de junio.

Si no puede cumplir con alguno de estos plazos, no se preocupe. Todavía puede emitir su voto en su lugar de votación local el 23 de junio. Los lugares de votación estarán abiertos de 6 a.m. a 9 p.m.

-Larissa Vasquez es directora de Community Engagement, Planned Parenthood of Greater New York