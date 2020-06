Con diminuto bikini, Anastasiya Kvitko muestra sus encantos por delante y por detrás

La modelo rusa volvió a paralizar corazones con un sexy bañador

El deseo por destapar sus voluptuosos encantos parece ser más fuerte que cualquier convicción en la sexy Anastasiya Kvitko.

Para demostrarlo, la modelo compartió en su cuenta de Instagram un par de candentes fotografías donde aparece posando de frente y de espaldas con un diminuto bikini blanco que dejó ver esas curvas que vuelven locos a sus más de 11 millones de seguidores.

“¿Do you like my swimsuit?”, escribió la rubia en las postales que en pocas horas acumulan más de 175 mil likes y muy buenos comentarios.

(Desliza para ver las fotos)

Por si no fuera suficiente, Anastasiya también publicó un video en el que aparece caminando con un top y unos entallados leggins.

