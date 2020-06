¿Qué es el racismo? Prestigioso diccionario cambiará su definición tras la muerte de George Floyd

Merriam-Webster, uno de los diccionarios más reconocidos del idioma inglés, cambiará su definición de racismo a partir del pedido de una joven afroestadounidense.

Kennedy Mitchum, una joven negra recientemente graduada de la Universidad de Drake, en Iowa, le sugirió a la editorial especializada en diccionarios que incluya en su definición de racismo una referencia a la opresión sistemática.

La petición se vincula con el asesinato de George Floyd a manos de un oficial de la Policía de Minneapolis, hecho que desató decenas de protestas en los Estados Unidos.

Incredible.

Because of Kennedy Mitchum, @MerriamWebster is changing its definition of racism, finally recognizing the systemic marginalization that Black people and other people of color face in our society.

We thank you, Kennedy.https://t.co/9R9v8XLudt

— Women's March (@womensmarch) June 10, 2020