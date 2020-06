Tucker Carlson, de Fox News, culpa a Elmo por protestas contra el racismo

Para el conservador no hay supremacismo blanco en Estados Unidos

El comentarista conservador Tucker Carlson tiene un nuevo blanco para sus ataques: Elmo, el personaje de Plaza Sésamo.

El presentador de Fox News la emprendió contra el personaje luego que Plaza Sésamo y CNN hicieran un especial para educar contra el racismo y explicar las protestas que se han hecho desde la muerte de George Floyd.

En el especial de una hora, Elmo es educado por su padre Louie sobre el significado de las manifestaciones.

“Están tristes y molestos, y tienen todo el derecho de estarlo, Elmo. La gente está molesta porque el racismo es un gran problema en nuestro país ”, dijo Louie. “El racismo es cuando las personas tratan a otras personas injustamente por su aspecto o por el color de su piel”.

Carlson, que ha expresado infinidad de veces que no cree que en Estados Unidos haya supremacismo blanco, interpretó el contenido como un intento de hablar mal de Estados Unidos.

“¡Un show para niños? ¿Entendiste Bobby? Estados Unidos es un lugar muy malo y es tu culpa, así que sin importar lo que pase, sin importar lo que te hagan cuando crezcas, no puedes quejarte”, dijo Carlson.

Tucker Carlson attacks Elmo pic.twitter.com/KTkycca7SP — Andrew Lawrence (@ndrew_lawrence) June 10, 2020

Carlson no ha sido simpatizante de las protestas ya que a su modo de ver no se hacen para honrar la vida de las personas negras. Sin embargo, no ha podido explicar lo que él cree que es el motivo de las manifestaciones.

“Este momento que vivimos puede ser muchas cosas, pero no es sobre las vidas negras, y recuerde esto cuando vengan por usted, y a este punto, vendrán”, dijo Carlson en show del lunes en tono paranoico.

Por supuesto los comentarios sobre Elmo fue criticados ampliamente por varios sectores. La congresista Alexandria Ocasio-Cortez no dudó en burlarse del comentarista.

“Todos los que están en las calles luchando contra el racismo tienen a Tucker “Chicken Heir” Carlson tan enojado que hasta acusa a Elmo de ser Antifa”, escribió la neoyorquina.