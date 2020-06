Unos 35 millones de personas aún no han recibido pago de estímulo económico. ¿Quiénes son?

Si no hay una nueva ayuda gubernamental, "se prolongará el sufrimiento de la nación", según comisión de legisladores

Hasta 35 millones de personas que tienen derecho a recibir el pago de estímulo económico del Gobierno de Estados Unidos aún no tienen su dinero, según un análisis que el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes lanzó el pasado viernes.

El pago de impacto económico, como lo llaman oficialmente, se aprobó a finales de marzo como parte de la Ley de ayuda, alivio y seguridad económica ante el coronavirus (o Ley CARES). La mayor parte de los contribuyentes con número de seguridad social (SSN) recibiría $1,200 dólares y 500 por cada hijo dependiente menor de 17 años.

IRS anunció durante el pasado fin de semana que había enviado 159 millones de pagos a adultos y familias que cumplían con los requisitos. Esto implica que entre 30 y 35 millones beneficiarios aún no han recibido su parte, tal y como calcula la citada comisión.

Dentro estos envíos pendientes se encuentran los que corresponden a las personas que presentaron sus declaraciones de impuestos y están por debajo de los umbrales de ingresos que especifica la Ley CARES y que son entre 13 y 18 millones de pagos.

Tampoco han cobrado su ayuda 7.5 millones de beneficiarios de Seguro Social y Retiro Ferroviario que no presentan declaraciones de impuestos ni millones de personas que reciben prestaciones de Seguridad de Ingresos Suplementario o beneficios de la Administración de Veteranos y que no declaran sus impuestos.

El Departamento del Tesoro, al que pertenece IRS, debe tener la información necesaria pata entregar los pagos a la mayoría de estas personas, tal y como afirma el comité encargado del estudio. Sin embargo, puede que el departamento no tenga los datos de los contribuyentes que no declaran impuestos y que no reciben otras prestaciones del Gobierno federal.

Por otro lado, la Comisión de Medios y Arbitrios también apunta que IRS aún no ha revisado unos 10 millones de correos entre los que hay más de cuatro millones de declaraciones de impuestos. Algunas de ellas, apunta el informe, pueden ser de quienes presentan la declaración por primera vez y tienen derechos a cobrar el estímulo.

La Ley CARES también amplía los beneficios de las personas que se han quedado sin trabajo durante la pandemia (40 millones, según las cifras oficiales). Pero muchas de ellas se han visto esperando por la ayuda económica y por la prestación de desempleo en un momento devastador de crisis global.

Mientras las familias esperan sus pagos, el Congreso debate una segunda ronda de pagos. Entre las propuestas, la Ley HEROES es la más sólida. Ya la aprobaron en la Cámara de Representantes pero ha quedado estancada en un Senado con mayoría republicana y el propio Donald Trump se ha pronunciado en contra de ella. El comité de Medios y Arbitrios apunta que la falta de una nueva ayuda gubernamental “prolongará el sufrimiento de la nación”.