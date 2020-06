Fabián Ríos dará un giro a su carrera en “100 Días para Enamorarnos” de Telemundo

Nada que ver con "Albeiro" de "Sin Senos Sí Hay Paraíso"

Después de años de drama con “Albeiro” en la telenovela “Sin Senos Sí Hay Paraíso”, Fabián Rios quiere sorprender con un personaje completamente distinto que está seguro que te hará reír. El actor comenzará a salir en Estados Unidos muy pronto en “100 Días para Enamorarnos” (Telemundo).

“Yo salgo a partir del capítulo 41, yo soy el amor de infancia de “Constanza” (Ilse Salas), entonces se encuentran después de 20 años y ahí es donde empieza esta aventura maravillosa”.

– ¿Cómo es tu personaje?

Este personaje es demasiado chistoso, porque es un tipo de estrato súper alto, un abogado súper exitoso, millonario, y va a ser la contraparte de Erick Elías. La gente se va a reír demasiado con esta historia entre Erick y yo, en este caso “Plutarco” e “Iván Acosta”, que es mi personaje.

“Plutarco” e “Iván” competirán por ganar el amor de “Constanza”.

“Erick y yo le pusimos nuestro sello y prácticamente la pasábamos riéndonos, porque eso pasa en la vida real. Es bien bello cuando uno lucha por el amor y cae perfectamente ese dicho que “por amor se hace cualquier cosa”.

Fabián recuerda algunos momentos de humor al lado de la protagonista “Constanza” (Ilse Salas).

“Hicimos unas escenas de romance con “Constanza” en una oficina donde, ¡imagínate!, uno haciendo el amor en una oficina tan incómodo, donde me estaba quitando la corbata y toda esta cosa y cuando estábamos a punto ya para entregarnos el uno al otro, me da un calambre en una pierna y empieza uno ¡ay, ay, ay! No, son chistosísimas.

“O cuando uno tiene escenas de cama o de amor con la pareja y tiene dolor de estómago. Todo eso se va a ver en esta historia, va a ser increíble para uno reírse, porque le estamos dando a lo que la gente estaba esperando que es la realidad, lo que realmente la gente vive ahí afuera”.

