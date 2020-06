Otro caso de brutalidad policial: Matan a joven futbolista mexicoamericano en Oaxaca

Alexander Martínez jugaba para la filial de los Rayados de Monterrey y soñaba con debutar en primera división

Un nuevo caso de brutalidad policial ha sacudido a la sociedad mexicana en esta semana con la noticia de la muerte el pasado martes de Alexander Martínez Gómez, un joven futbolista mexicoamericano de 16 años de edad que tenía la ilusión de convertirse en jugador profesional, quien falleció de un impacto de bala en la cabeza detonado por un integrante de la policía municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca.

De acuerdo a las primeras versiones, Alexander, acompañado de otros amigos, se trasladaron en moto a una tienda en busca de refrescos para la cena, cuando fueron interceptados por una patrulla de la localidad colindante con el estado de Veracruz, en una zona que en los últimos años ha visto incrementar los incidentes delictivos por el crimen organizado.

Según los testigos, el joven logró evadir al vehículo que presuntamente le había marcado el alto, lo que provocó la reacción desproporcionada de la autoridad policial, quienes han argumentado que los hechos se trataron de un accidente.

😨 Con llanto y gritos de desesperación es como Virginia Gómez, madre de Alexander exigió justicia por la muerte de su hijo a manos de policías en Oaxaca.#TelediarioEnEl6 con @Carloszup y @paobarquet | https://t.co/VqUPqVxLBf pic.twitter.com/PIMQFiaC4L — @telediario (@telediario) June 12, 2020

“Mi hijo tenía un sueño, quería ser futbolista profesional. Yo iba con él a todas partes. Yo lo llevaba a entrenar y a jugar sus partidos. ¡Yo luché con él para superar todos los obstáculos! ¡Y miren lo que le han hecho!”, increpó la Victoria Gómez, madre de Alexander, quien nació en North Carolina, Estados Unidos, pero que ya radicaba en México.

‘Chander’, como también era conocido entre sus amistades, era un prospecto en ascenso en el balompié mexicano, lo que le había ganado la oportunidad de integrarse a la organización de los Rayados del Monterrey vía la Universidad Golfo de México, jugando para su filial en Tierra Blanca, Veracruz.

El día de hoy toda la familia Filial Rayados Tierra Blanca está de luto!! hace unos minutos nos enteramos que a nuestros… Posted by Filial Rayados Tierra Blanca on Tuesday, June 9, 2020

“Desde el primer momento de los hechos, la policía ha querido lavarse las manos diciendo que mi primo los amenazó con un arma. Pero todos aquí saben que eso no es cierto porque mi primo era un joven muy tranquilo y sano. No tomaba, no fumaba, no consumía drogas, y solo tenía un vicio: el fútbol”, afirmó Ulises Aguilar, primo de Alexander, en entrevista para el portal Animal Político.

El policía señalado por dispararle a Alexander ya se encuentra detenido y la Fiscalía Estatal se encuentra recabando pruebas para fincarle las responsabilidades por homicidio. “Estamos trabajando para que no haya impunidad en estos hechos”, adelantó Rubén Vasconcelos, fiscal de Oaxaca, en entrevista para Grupo Fórmula en la Ciudad de México.

Te recomendamos:

Asesinan a golfista estadounidense y maestra mexicana en Ciudad Juárez