Pasajero intentó violar a dos mujeres en el Metro de Nueva York

NYPD está buscando a un hombre sospechoso de intentar violar a dos mujeres en el Metro de Nueva York, con menos de dos horas de diferencia y a pleno día.

El primer intento fue en el Upper West Side en Manhattan y el segundo en Windsor Terrace en Brooklyn, según los investigadores.

Ambos ataques ocurrieron el sábado. El primero alrededor de las 11:35 a.m. dentro de la estación de Broadway y West 72nd St.

Una mujer de 36 años dijo que el sospechoso le impidió el paso, la arrastró hasta el final de la plataforma e intentó agredirla sexualmente.

La policía dice que la víctima se defendió, rasgándole la cara y él se fue. Pero menos de dos horas después, volvió a atacar, en otro condado.

La segunda víctima fue una mujer de 25 años que había abordado un tren de la línea F en Jay Street. La joven denunció a la policía que cuando se acercaban a la estación Prospect Park, el sospechoso la golpeó, la tiró sobre un banco, se le subió encima y le levantó la falda.

Un testigo alertó a un conductor, quien entró en el vagón y le gritó al sospechoso, que volvió a escaparse.

News 12 reportó que ambas víctimas fueron llevadas al hospital con lesiones menores.

NYPD divulgó una foto del sospechoso. Se describe como de entre 25 y 30 años, aproximadamente 5 pies 4 pulgadas y un peso de 140 libras. La policía dice que tiene los ojos marrones y el pelo corto y liso.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Police say a man tried to sexually assault two different woman on board trains less than two hours apart. @News12BK @News12BX

Have info? -> @NYPDTips 1-800-577-TIPS@AMcKenzie_News @NYPD72Pct @NYPD20Pct @NYPDSVU #windsorterrace #brooklyn #uws #prospectpark pic.twitter.com/LDCJtK3X3o

— Katie Lusso (@KatieLusso) June 10, 2020