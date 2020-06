Ricky Martin: “‘Jodido negro’ o ‘loca sucia’, esas palabras que utilizamos en chistes tienen mucha sangre”

De manera cruda y explícita el astro boricua pone en palabras el dolor que podemos provocar

Desde su casa en Los Angeles, en esta gira de promoción presentando el EP ‘Pausa’, Ricky Martin ha hablado con varios medios y de muchos temas, entre ellos el racismo y cómo le explica a sus hijos de qué se trata el odio, el mal que hace y por qué deben luchar porque no exista.

En entrevista con Chiquinquirá Delgado para ‘El Break de las 7’, Ricky Martin habló de todo lo que está sucediendo a partir del asesinato de George Floyd, ese racismo que, lamentablemente, existe desde siempre y hoy se vuelve más visible y doloroso.

Chiqui le preguntó cómo habla de este tema con sus hijos, y el astro boricua le explicó que lo hace de manera simple pero clara. Y sobre todo resaltándoles a Valentino y Matteo, que nadie es más que nadie, todo lo contrario, cada ser humano llega a la vida de uno con información para aprender.

Sin embargo, explicó de manera explícita en sus ejemplos, que los latinos, lamentablemente, a través de las bromas, solemos ser muy racistas sin medir lo que hay detrás de cada una de nuestras palabras:

“Yo soy latino y dentro de nuestro espacio hay tanto racismo, y no lo sabemos… Es muy normal y todavía la gente me justifica: ‘Ay, cuando nosotros decimos el ‘jodido negro’, no es nada, es que simplemente es negro’… Tú no sabes la cantidad de sangre que hay detrás de esas palabras, porque tú no sabes, porque desafortunadamente las personas que son víctimas de odio, lo último que escucharon antes de morir fue ‘jodio negro’ o ‘jodido maricón’ o ‘loca sucia’, todas esas palabras que nosotros utilizamos en nuestros chistes, tienen mucha sangre, mucha carga y es que yo las repito porque son parte del argot, pero está muy mal”, le explica Ricky a Chiqui con mucho sentimiento.

