¿Cómo contrajo el VIH? Y otras preguntas que responderá el documental de “Magic” Johnson

Ahora parece que ya todo mundo quiere su documental: solo unas pocas semanas después de que terminara el fenómeno de The Last Dance, otro jugador igualmente emblemático tendrá un documental sobre su vida y carrera: Earvin “Magic” Johnson.

Johnson, un ícono de Los Angeles Lakers en los años 80 en los que el equipo desarrolló un baloncesto espectacular, ganó cinco títulos de la NBA y protagonizó una inolvidable rivalidad frente a los Boston Celtics de Larry Bird.

También formó parte del “Dream Team” estadounidense que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

A documentary on Magic Johnson is expected to be released in 2021, per @latimes

The Lakers legend granted filmmakers “unprecedented access” for the doc. pic.twitter.com/q64AKYGMYA

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 12, 2020