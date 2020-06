Joven muere baleada y novio herido tras discusión por excremento de su perro

Isabella Thallas, joven de 21 años, y su novio Darian Simon fueron baleados por un hombre que, según los informes, cuestionó cómo la pareja le dijo a su perro que hiciera sus necesidades durante una caminata en Denver (Colorado), el miércoles.

Thallas murió y Simon quedó lesionados cuando caminaban. Presuntamente fueron baleados por el sospechoso Michael Close (36), quien se encontraba en el interior de su apartamento, informó The Denver Post.

“El sospechoso tuvo un altercado verbal con las víctimas sobre cómo le dijeron a su perro que hiciera sus necesidades”, de acuerdo una declaración de causa probable obtenida por el periódico.

Close le preguntó a la pareja si iban a entrenar a su perro o simplemente gritarle, según los registros policiales.

Simon le dijo a la policía que intentó ignorar a Close antes de que los disparos sonaran. La policía atrapó a Close más tarde el miércoles, cuando conducía por una carretera cercana. Se encontró un rifle y una pistola dentro de su automóvil, dijeron los policías.

La madre de Thallas, Ana Thallas, lloró la muerte de su hija en una publicación de Facebook. “Hoy perdimos una hija, hermana, nieta, sobrina y amiga”, escribió. “El Señor la llamó a su hogar y ella está descansando en paz con Él”.

Una página de GoFundMe creada para ayudar a cubrir los costos del funeral de la joven ya recaudó casi $50 mil dólares al momento.

Isabella’s boyfriend, Darien Simon, was also shot but survived his injuries. Isabella’s mother says the two were planning a life together. She shared this photo from her daughter’s recent birthday and said you can see the love between them. #9News pic.twitter.com/rgXpbH81W2

— Alli Levine (@AlliLevineNews) June 11, 2020