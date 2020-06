Tienen 78 años y recientemente descubrieron que fueron intercambiados en el hospital al nacer

John William Carr III y Jackie Lee Spencer son dos ancianos de 78 años que nacieron el 29 de agosto de 1942 en el Hospital St. Joseph de Buckhannon, en West Virginia y apenas hace poco se enteraron que por error, fueron intercambiados y entregados a la familia equivocada.

La verdad salió a a luz cuando el año pasado, Spencer se hizo unas pruebas de ADN para buscar al hombre que siempre creyó, era su padre, el cual habría abandonado a su familia antes de que naciera.

Two men aged 77, John William Carr III and Jackie Lee Spencer, are suing the Diocese of Wheeling-Charleston in West Virginia, USA, claiming they were switched at birth by staff at St Joseph's Hospital in Buckhannon (pictured) in August 1942 and they https://t.co/IayrDLSU9g pic.twitter.com/vuoKdnaOXZ

— Juicygossips (@_Juicygossips) June 10, 2020