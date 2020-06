Peloteros se burlan de la propuesta salarial de Ligas Mayores para jugar temporada en 2020

Los jugadores ironizan respecto al hecho de que el circuito les ha ofrecido lo mismo en repetidas ocasiones

Tan pronto se dio a conocer el contenido general de la más reciente propuesta salarial por parte de las Ligas Mayores enviada a su Asociación de Jugadores para llegar a un acuerdo que permita la realización de la temporada 2020, varios peloteros hicieron pública su postura con un rechazo unánime al planteamiento hecho por los propietarios de los equipos.

La oferta hecha por las organizaciones ligamayoristas contempla la realización de 72 juegos de calendario regular y un reparto salarial equivalente al 70 por ciento por partido jugado en la temporada respecto a sus salarios vigentes, porcentaje que se incrementaría a un 83 por ciento en dado caso de avanzar a los playoffs, con un formato extendido de 16 equipos en la postemporada.

Some MLB players suggest they are frustrated/fed up with the process and ready to accept a shortened and implemented (with prorated pay) season. Two examples …

“Just tell us when to report.”

“I’m prepping for a 48-game season” — Jon Heyman (@JonHeyman) June 12, 2020

La controversia se centra en que apenas unos días después de la suspensión indefinida de las actividades a causa del coronavirus, jugadores y equipos habían llegado a un acuerdo preliminar de pagar un fondo por adelantado a los peloteros de $170 millones de dólares en caso de que la temporada se cancelara, a cambio de respetar el salario íntegro y solo cobrar la parte proporcional de acuerdo al número de partidos jugados si es que había temporada, sin embargo, en la ecuación no se tomó en cuenta el inconveniente de que los juegos deban hacerse a puerta cerrada, lo que según los dueños de los equipos, les genera pérdidas.

No obstante, algunos beisbolistas han considerado incluso ofensiva la propuesta al grado de aplicar el sarcasmo o hasta la sátira para ridiculizar el ofrecimiento de las Grandes Ligas, en particular debido a que las Las Mayores habían concedido anteriormente un esquema de salarios completos pero con un máximo de 48 juegos de temporada regular.

Just so y’all know, 70% of prorated salaries at 72 games is the exact same as…wait for it…full prorated salary at 48. Nothing to see here. Same exact offer in different clothing. Just a reallocation of risk. — Trevor Bauer (@BauerOutage) June 12, 2020

“Para que lo sepan, el 70% de los salarios prorrateados en 72 partidos es exactamente lo mismo que… esperen… el salario completo prorrateado en 48. No hay nada que ver aquí. Exactamente la misma oferta con diferente ropa. Solo una reasignación del riesgo”, escribió en su cuenta de Twitter Trevor Bauer, pitcher de los Reds de Cincinnati.

“Toda la estrategia de los propietarios desde el principio ha sido esta. Jugar el menor número posible de partidos de temporada para limitar el costo de los jugadores lo máximo posible. Jugar tantos partidos de postemporada como sea posible para aumentar los ingresos lo más posible. Están más que felices de jugar sólo 50 partidos”, agregó.

MLB: Do you want a half dozen donuts?

MLBPA: No.

MLB: Oh, So you want 6?

MLBPA: That’s the same thing

MLB: Our mistake. How about 2 sets of 3?

MLBPA: Never mind.

MLB: Wait wait, I can give you 3 sets of 2. How’s that? — Daniel Descalso (@DanielDescalso) June 13, 2020

Por su parte, Daniel Descalso, infielder de los Cubs de Chicago, fue todavía más ilustrativo en su indignación.

“MLB: ¿Quieres media docena de donas?

MLBPA: No.

MLB: Oh, ¿entonces quieres 6?

MLBPA: Es lo mismo

MLB: Nuestro error. ¿Qué tal dos juegos de tres?

MLBPA: No importa.

MLB: Espera, puedo darte 3 juegos de 2. ¿Qué te parece?”.

The League and players explained in Father/son duo titled “Juice vs Water.”

(Forgive my delayed voice) pic.twitter.com/9Zi8ncvpQW — andrew mccutchen (@TheCUTCH22) June 12, 2020

Asimismo, el jardinero de los Phillies de Filadelfia, Andrew McCutchen hasta protagonizó un video bajo el rol de padre e hijo en el que el padre solo se empeña en ofrecer agua en distintas presentaciones, cuando el hijo ha pedido jugo.

Por lo pronto el tiempo pasa y las opiniones suben de tono en un diálogo que se vuelve más hostil conforme pasa el tiempo.

