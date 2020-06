Una adolescente muerta y tres heridos deja balacera en parque de Nueva York

Una joven de 19 años fue asesinada a tiros y tres hombres resultaron heridos después de que un atacante abrió fuego contra una multitud anoche en un parque de El Bronx (NYC), reportó la policía hoy.

Un grupo de personas estaba dentro de Shoelace Park cerca de E. 226th St. y Bronx Blvd en Wakefield alrededor de las 11 p.m., cuando dos hombres salieron de un sedán que se detuvo afuera del parque y uno de ellos comenzó a disparar.

Cuando los policías llegaron al lugar, encontraron a una mujer de 19 años y a otro adolescente de 15 años baleados. Paramédicos los llevaron al Centro Médico Jacobi, pero la joven no pudo ser salvada.

Otros dos hombres heridos, de 16 y 24 años, ingresaron al Centro Médico Montefiore. Las tres víctimas masculinas fueron reportadas en condición estable.

Los atacantes volvieron corriendo a su auto y se marcharon. Los policías recorrían el área circundante el sábado en busca de imágenes de vigilancia del tiroteo, informó Daily News.

Los nombres de las víctimas no han sido revelados, a la espera de la notificación de la familia. Tampoco se han hecho arrestos.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

