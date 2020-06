Una mujer de Nueva Jersey fue despedida de su trabajo después de que su protesta racista se volviera viral

Una ex empleada de Party City perdió su trabajo en una tienda de Secaucus, Nueva Jersey, luego de publicar un video en Twitter donde ella hace unos comentarios racistas mientras viajaba en un automóvil.

En el video publicado en Facebook el jueves, Jacqueline Michele DeLuca, del oeste de Nueva York, parecía conducir mientras grababa un discurso de 45 segundos cargado de improperios, aparentemente provocado por un ataque de furia en la carretera.

Mientras explicaba cómo un hombre en otro auto “pasó el f… semáforo y me miró como si fuera mi f… culpa”, DeLuca usó la palabra N… varias veces, enfatizando el insulto a los afroamericanos directamente a la cámara.

Luego pidió que se haga violencia contra el movimiento Black Lives Matter.

El video se volvió viral el jueves, registrando más de 1 millón de visitas.

Y poco tiempo después la identificaron:

I got time toooodaaaaay! Her name is Jacqueline Michele DeLuca. She’s from Union City. She works at Party City in Secaucus. Twitter, I need y’all to do your thing with this one pic.twitter.com/vhSbkJMXVR

— Lord Fleezus (@IzzyNyce) June 11, 2020