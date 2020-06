Investigan muerte de un hombre arrestado por quema de patrulla de Policía en Miami

Un hombre identificado como la persona que quemó un vehículo policial en Miami durante una protesta por la muerte de George Floyd murió en el hospital al que fue llevado por la policía antes de que el FBI diera a conocer públicamente su presunta participación en los incidentes.

Medios locales informaron este domingo de que Giovanni Franchesko Fernández, de 38 años, falleció en el hospital Mount Sinai de Miami Beach por causas no determinadas.

Según el diario Miami Herald, la oficina del forense del condado de Miami-Dade está investigando la causa de su muerte, que no se ha establecido porque falta todavía hacer algunos estudios.

“Con el fin de ser totalmente transparentes”, el caso va a ser revisado por el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, según dijo al diario Ernesto Rodríguez, en nombre de la Policía de Miami Beach.

La muerte de Floyd, al que un policía inmovilizó para detenerle poniéndole la rodilla en el cuello durante nueve minutos, ha puesto bajo escrutinio a los cuerpos policiales en EE.UU., además de haber sido la chispa para que estallase un movimiento contra el racismo y la violencia policial que ha traspasado fronteras.

