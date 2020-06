Matan a puñaladas a dos desamparados que vivían detrás de un condominio de lujo en Miami

La policía está intentando encontrar a la familia de uno de los desamparados ya que "han agotado todos los recursos"

La policía de Fort Lauderdale, al norte de Miami, ha encontrado a dos hombres muertos a puñaladas detrás de un condominio de lujo en la playa de Galt Ocean Mile. Según dijeron las autoridades, las víctimas eran personas desamparadas que vivían en la calle.

La policía identificó a los hombres como Walter Amryan III, de 59 años, y Adán Gonsulez, de 37. Sus cuerpos fueron encontrados alrededor de las 6:15 am del martes 9 de junio en la 3100 N Ocean Boulevard, detrás de los condominios L’Hermitage.

El Departamento de Policía de Fort Lauderdale retuvo sus identidades mientras intentaban localizar a sus familiares. Si bien pudieron encontrar familiares de Amryan, dijeron que habían “agotado todos los medios disponibles para encontrar a la familia de Gonsulez y están pidiendo a cualquiera que pueda tener información que contacte a la policía”.

Las autoridades todavía han señalado a Daniel S. Dovi, de 64 años, como una persona de interés en este caso.

The bodies of two men believed to have been stabbed were discovered on the beach at sunrise Tuesday in Fort Lauderdale. https://t.co/chemadxcui pic.twitter.com/a8m0F6TmvF — South Florida Sun Sentinel (@SunSentinel) June 9, 2020

Daniel Dovi, de 64 años, enfrenta cargos de agresión agravada con un arma mortal y asalto agravado. Tres horas después de que los detectives encontraran los cuerpos ensangrentados de los dos hombres en la playa, los oficiales respondieron a una llamada a poco más de media milla al sur en 2613 Center Ave.

Officers with @FLPD411 are searching for evidence that could confirm or deny 64-year-old Daniel Dovi’s involvement in a double homicide. Two men were found stabbed to death at a beach in Fort Lauderdale on Tuesday. pic.twitter.com/BazbWxqogk — Madeleine Wright (@MWrightWPLG) June 11, 2020

Michael Jones dijo a los oficiales de policía que un hombre que estaba acampando en su propiedad en un Jeep Wrangler blanco lo atacó.

Jones dijo que cuando le dijo al hombre, más tarde identificado como Dovi, que saliera de su propiedad, el sospechoso lo tiró al suelo antes de usar el Jeep para estrellarse contra un carrito de golf y luego en el Porsche de Jones.

Dovi luego condujo a la policía en una persecución hacia el norte por la I-95 hasta que la maniobra de un agente de la Patrulla de Carreteras de Florida lo hizo estrellarse cerca de Hillsboro Boulevard.

2 men stabbed to death on Fort Lauderdale Beach, police say #SmartNews https://t.co/CUP11uWqau — ☘️☘️BethKane🌊☘️☘️ (@bratz5321) June 10, 2020

Los detectives dijeron que dado que los incidentes ocurrieron muy cerca unos de otros, a unos cinco minutos del lugar donde se encontraron los cuerpos, y dentro de un plazo cercano, están investigando la posibilidad de que los asesinatos y el asalto a Jones puedan estar relacionados.

Dovi fue arrestado por cargos de agresión agravada con un arma mortal, asalto agravado y huída. Permanece en la cárcel del condado de Broward.