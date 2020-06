Polvo del Sahara llegará a Estados Unidos, pero es una buena noticia

Una nube de polvo originada en el desierto del Sahara en África se desplaza lentamente hacia Estados Unidos.

Se cree que el fenómeno llegará a Texas el 22 de junio. También podría afectar a Florida.

De acuerdo con KTRK, los polvos no son motivo para alarmar a la población. Simplemente se verá un cambio en el color del firmamento. Sin embargo, personas con enfermedades respiratorias deben protegerse ya que las pequeñas partículas pueden entrar a los pulmones.

It is possible that the dust could arrive in Southeast Texas as we head into Father's Day weekend. https://t.co/A3bO35yY5Q

— Houston Weather (@abc13weather) June 14, 2020