Va al supermercado y encuentra una extraña nota en el paquete de queso

Hacer la compra puede resultar más estresante de lo habitual

Seguro que recuerdas alguna historia sobre cartas o notas que alguien dejó en un auto, o en la casa de algún vecino. Normalmente, los mensajes no son buenos, pero siempre hay excepciones para toda regla.

Una mujer fue a hacer la compra al supermercado. Sabemos lo estresante que se ha convertido algo así de rutinario. Que si llevar mascarilla, guantes, gel desinfectante, mantener la distancia de seguridad..etc. Todo, para al final no encontrar lo que necesitábamos comprar y cruzarnos con gente muy tensa por la situación que provoca el coronavirus. O porque no encontraron docenas de papel higiénico que comprar.

Por eso, cuando fue a agarrar el bloque de queso que necesitaba para hacer tacos, quedó completamente desconcertada. La mujer encontró una nota pegada al queso en el estante de un supermercado.

Rebecca, de Melbourne, Australia, estaba caminando por su tienda local cuando vio la nota.

“¡A quien le lea esto, todo irá bien. ¡Te mereces un día increíble y feliz hoy!”

Rebecca compartió la nota en Facebook. A muchos usuarios les pareció demasiado positiva, pero ella defiende el mensaje dulce de la nota:

“No es algo que encuentres en el supermercado todos los días”, comentó a Kidspot.

Otro usuario señaló que, aunque era un poco cursi, sería muy distinto si estuviera en el refrigerador de cerveza.